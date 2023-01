IMF roept China op vast te houden aan heropening economie

Het Internationaal Monetair Fonds roept China op door te gaan met het heropenen van de economie. De in Washington gevestigde financiƫle instelling verklaarde dat de overgang van het land van een zero-covidbeleid naar een meer normale werking waarschijnlijk de belangrijkste factor voor de wereldwijde groei zal zijn dit jaar.

“Het belangrijkste is dat China op koers blijft, niet terugdeinst voor die heropening”, zei algemeen directeur Kristalina Georgieva van het IMF, die vorige maand voor het eerst sinds het begin van de pandemie een bezoek bracht aan China. “Als ze op koers blijven zal China halverwege het jaar een positieve bijdrage leveren aan de gemiddelde wereldwijde groei”, aldus Georgieva, die de prestaties van China in 2022 “zeer teleurstellend” noemde.

Het IMF is van mening dat een wereldwijde recessie dit jaar kan worden vermeden. Het fonds verwacht geen grote neerwaartse bijstelling van zijn groeiprognose van 2,7 procent voor de wereldeconomie dit jaar te hoeven doen, bij de nieuwe voorspellingen die eind deze maand worden gepubliceerd. De wereldwijde groei zal volgens Georgieva waarschijnlijk tegen het einde van het jaar een dieptepunt bereiken, en volgend jaar zal het groeitempo weer toenemen.

Volgens de IMF-directeur zijn er ook steeds meer aanwijzingen dat de Verenigde Staten dit jaar een recessie kunnen vermijden. En zelfs als er toch sprake zal zijn van een krimp in de VS zal die volgens haar “zeer mild” zijn. Het IMF voorspelde in oktober een groei van de grootste economie ter wereld van 1 procent in 2023, een prognose die het deze maand zal bijwerken.

De Amerikaanse arbeidsmarkten blijven volgens het IMF veerkrachtig en ook de vraag van consumenten blijft sterk ondanks de renteverhogingen om de inflatie te bestrijden. De volledige impact van de renteverhogingen door de centrale banken op de werkgelegenheid moet zich volgens Georgieva echter nog laten zien. “Zolang mensen werken, zelfs als de prijzen hoog zijn, geven consumenten uit. Maar we weten allemaal dat de impact van de hogere rentetarieven nog moet komen, in termen van werkloosheid.”

De inflatie blijft volgens Georgieva wel “hardnekkig” en de taak van de centrale banken om prijsstijgingen te beteugelen, is volgens haar nog niet geklaard. Dit suggereert dat de centrale banken mogelijk de rentetarieven moeten blijven verhogen om de inflatie terug te dringen naar de doelstellingen van rond de 2 procent.