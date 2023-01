PostNL: actiebereidheid chauffeurs PostNL vooralsnog gering

De actiebereidheid onder vrachtwagenchauffeurs van PostNL die vrijdag zouden staken lijkt vooralsnog gering. Volgens een woordvoerder van het postbedrijf hebben vrijdagochtend landelijk ongeveer tien van de 850 vrachtwagenchauffeurs het werk neergelegd. Ook hebben evenveel medewerkers van het postvoorbereidingscentrum in Heerlen het werk neergelegd. In dat centrum werken in totaal 190 mensen.

Vakbond FNV heeft tot de staking opgeroepen. Doordat weinig personeel het werk lijkt neer te leggen, denkt PostNL dat ook de gevolgen van de staking beperkt blijven. FNV-bestuurder Mariska Exalto sprak eerder uit te verwachten dat tientallen chauffeurs zouden gaan staken. Daardoor zou de bezorging van pakketten en poststukken vertraging oplopen, rouwpost en medische zendingen uitgesloten. Vrijdagmiddag komen stakende chauffeurs bijeen in het FNV-kantoor in Utrecht.

De staking duurt van vrijdag tot zaterdagochtend 07.00 uur. FNV is niet tevreden over een cao die PostNL overeenkwam met vakbonden BVPP en CNV. De bond zou namelijk geen uitnodiging hebben gekregen voor die cao-gesprekken.