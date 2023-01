Tesla verlaagt prijzen tot 20 procent in VS en Europa

Tesla heeft nu ook de prijzen van zijn elektrische auto’s op de Amerikaanse thuismarkt en de belangrijkste Europese markten tot 20 procent verlaagd. Eerder verlaagde de autofabrikant al zijn prijzen in China, de grootste automarkt ter wereld. Het bedrijf dat wordt geleid door miljardair Elon Musk hoopt daarmee de vraag aan te wakkeren, na verschillende kwartalen van tegenvallende leveringen.

Tesla verlaagde de prijs van zijn goedkoopste auto, de Model Y, in de VS met 20 procent. De prijs voor een Model 3 werd met 14 procent verlaagd. Door de prijsverlagingen komen beide modellen nu ook in aanmerking voor het belastingvoordeel van 7500 dollar voor elektrische voertuigen in de VS. In 2021 waren de VS en China samen goed voor ongeveer 75 procent van de verkopen van Tesla.

Ook in de belangrijke Europese markten, waaronder Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, zijn de prijzen verlaagd. In Nederland, BelgiĆ«, Oostenrijk en Zwitserland worden Tesla’s eveneens goedkoper.

De lagere prijzen op de belangrijkste afzetmarkten van Tesla betekenen een ommekeer van de strategie die de autofabrikant gedurende een groot deel van 2021 en 2022 had gevolgd. In die periode overtroffen de bestellingen voor nieuwe voertuigen nog het aanbod en kon het bedrijf hoge prijzen vragen. Musk erkende vorig jaar echter al dat de prijzen “beschamend hoog” waren geworden en de vraag zouden kunnen schaden.

Door de prijsverlagingen worden de Tesla-modellen mogelijk betaalbaarder voor meer consumenten. De prijsverlagingen zijn echter nadelig voor degenen die onlangs een Tesla hebben gekocht, aangezien de tweedehandswaarde nu lager is. Eerder deze maand verzamelden honderden Chinese Tesla-rijders zich al voor showrooms en distributiecentra van de autofabrikant uit onvrede over de nieuwe prijsverlagingen in China.