Verlichtingsbedrijf Signify zet herstel voort in positieve AEX

Signify was vrijdag de sterkste stijger in de AEX-index, die de opmars voortzette. Het verlichtingsbedrijf wist daarmee verder te herstellen na de aanvankelijke schrikreactie op de omzetwaarschuwing die het donderdag afgaf. Beleggers waren daarnaast vooral in afwachting van de kwartaalcijfers van de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, BNY Mellon en Wells Fargo. Daarmee wordt het cijferseizoen op Wall Street geopend.

In de kwartaalrapporten van de banken zal met name worden gelet op de prestaties bij het zakenbankieren. Vanwege de onrust op de beurzen door de renteverhogingen van centrale banken tegen de hoge inflatie zijn er veel minder beursgangen geweest. Ook aan het fusie- en overnamefront gaan de zaken minder. Daarnaast zal worden gelet op de verwachtingen van de grote banken voor de toekomst.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent hoger op 745,98 punten. De MidKap steeg 0,8 procent tot 997,99 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs klommen tot 0,6 procent. Londen klom 0,6 procent. De Britse economie is in november met 0,1 procent gegroeid in vergelijking met een maand eerder. Er was juist op krimp gerekend.

Signify steeg 2,7 procent. Het concern waarschuwde donderdag veel last te hebben gehad van coronagerelateerde problemen in China. Het aandeel zakte daarop aanvankelijk zo’n 4 procent, maar wist donderdag uiteindelijk 0,8 procent hoger te sluiten. Verzekeraar NN Group daalde 0,5 procent na een adviesverlaging door de Britse bank HSBC.

Shell won 0,3 procent. Persbureau Bloomberg meldde dat de productie van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) bij de grote installatie Prelude van Shell voor de westkust van Australiƫ is hervat. De productie werd vorige maand stilgelegd vanwege een brand. Prelude is goed voor bijna een derde van de totale lng-productie van Shell in Australiƫ.

In de MidKap steeg Air France-KLM dik 7 procent. De luchtvaartcombinatie profiteerde van een adviesverhoging door analisten van Davy. Ook liftte het aandeel mee op de sterke koerssprong van American Airlines. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij won donderdag bijna 10 procent op Wall Street na een verhoging van de winstverwachting.

De euro was 1,0854 dollar waard, tegen 1,0820 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 78,58 dollar per vat. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 84,12 dollar per vat.