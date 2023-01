VS nadert schuldenplafond, minister wil hogere bovengrens

De overheid van de Verenigde Staten zit bijna aan de wettelijk vastgestelde grens van het aantal schulden dat ze mag aangaan. Minister van Financiën Janet Yellen waarschuwt in een brief aan Congresleden dat dit schuldenplafond volgende week donderdag wordt bereikt. Met “buitengewone maatregelen” is het nog mogelijk om een tijdlang door te gaan met geld uitgeven, maar ze roept politiek leiders op het snel eens te worden over een verhoging van die bovengrens.

Vooralsnog weigeren Republikeinen akkoord te gaan met een hoger schuldenplafond. Ze eisen dat de regering van de Democratische president Joe Biden in ruil voor zo’n toezegging de overheidsuitgaven omlaagbrengt. Na de tussentijdse verkiezingen van het afgelopen najaar controleren de Republikeinen het Huis van Afgevaardigden en de Democraten de Senaat.

Biden heeft Republikeinen beschuldigd van een “gijzelactie” en roept ze op zonder dralen het schuldenplafond te verhogen. Democraten wijzen erop dat dit meermaals gebeurde onder Bidens voorganger, de Republikein Donald Trump.

Op dit moment mag het Amerikaanse ministerie van Financiën net geen 31,4 biljoen dollar aan schulden aangaan. De overheid is daar op dit moment zo’n 78 miljard dollar van verwijderd.

Economen denken dat de schatkist in augustus zonder cash komt te zitten als het plafond niet wordt verhoogd. Analisten op Wall Street verwachten dat, bij een ongewijzigde situatie, pas in de tweede helft van dit jaar paniek ontstaat omdat de speciale boekhoudkundige maatregelen voorlopig nog soelaas bieden.

Yellen waarschuwde in een eerder conflict met Republikeinen over het schuldenplafond dat werknemers en onderaannemers van de federale overheid niet meer betaald kunnen worden zonder ophoging. Ook zou de overheid geen uitkeringen meer kunnen verstrekken. Daarnaast zou de Amerikaanse staat waarschijnlijk in gebreke blijven bij zijn verplichtingen aan obligatiehouders.