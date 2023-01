Cabinepersoneel easyJet stemt tegen nieuwe cao

Nederlands cabinepersoneel van budgetluchtvaartmaatschappij easyJet heeft in grote meerderheid tegen een akkoord voor een nieuwe cao gestemd. Volgens vakbond VNC stemde haast 86 procent van de stewards, stewardessen en pursers tegen het akkoord. De bond en easyJet moeten nu weer terug naar de onderhandelingstafel.

VNC had half december een principeakkoord bereikt met easyJet voor een cao van drie jaar. In het eerste jaar zou het cabinepersoneel 7,25 procent meer loon krijgen en een verhoging van 5 procent van de zogeheten sectorvergoeding. Die is afhankelijk van de bestemmingen waar het cabinepersoneel naartoe vliegt. In het tweede en derde jaar van de cao zou het personeel een inflatievergoeding krijgen.

De bond wil snel met de leden die werken bij easyJet in gesprek om erachter te komen waarom zij tegen hebben gestemd.