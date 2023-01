China importeerde minder chips door coronabeperkingen

China heeft afgelopen jaar minder computerchips geïmporteerd dan een jaar eerder, meldt de Chinese douane. De daling van ruim 15 procent werd deels veroorzaakt door coronalockdowns en -uitbraken in China. Verschillende fabrieken konden daardoor niet op volle toeren draaien. In november werd een grote iPhonefabriek van het Taiwanese Foxconn nog langdurig getroffen.

Tegelijkertijd proberen de Verenigde Staten de export van chips en apparatuur voor de fabricage daarvan aan banden te leggen. Dat land wil voorkomen dat de nieuwste generaties chips door het Chinese leger gebruikt worden.

Het is voor het eerst sinds 2004 dat er minder chips China in gingen dan in het voorgaande jaar. Toen begon databureau Bloomberg de gegevens bij te houden. Omdat de afgelopen decennia veel productie naar China werd verplaatst, waren er in de fabrieken in dat land steeds meer chips nodig. In 2020 werden er nog 22 procent meer chips geïmporteerd door China en in 2021 groeide het aantal met 17 procent.