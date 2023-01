‘Veel op het spel’ dit jaar tijdens 53e World Economic Forum

Wereldleiders en de top van het wereldwijde bedrijfsleven komen vanaf maandag samen in het Zwitserse Davos voor het World Economic Forum. Volgens de voorzitter van de bijeenkomst Borge Brende staat er vanwege de vele crises die wereldwijd spelen “veel op het spel”.

“Er is geen twijfel dat deze bijeenkomst plaatsvindt tegen de meest complexe geopolitieke en geo-economische achtergrond in tientallen jaren”, aldus Brende, die tussen 2013 en 2017 minister van Buitenlandse Zaken in Noorwegen was.

Tijdens het WEF, dat duurt tot en met vrijdag, staan verschillende sessies gepland, bijvoorbeeld over ‘de-globalisering of re-globalisering’. Andere bijeenkomsten staan in het teken van handelsoorlogen, echte oorlogen, de gestegen kosten voor levensonderhoud en de opwarming van de aarde.

In totaal zullen ruim 2700 politici, topmannen en -vrouwen, academici en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties de sessies bijwonen. Onder hen zijn ook premier Rutte en verschillende andere kabinetsleden. Op donderdag zal ook koningin Máxima aanwezig zijn. Daarnaast maken namens Nederland onder meer de topman van Heineken Dolf van den Brink en bestuursvoorzitters van enkele banken hun opwachting.

Toch zullen de meeste zaken achter gesloten deuren worden besproken, denkt Peter Goodman. Hij schreef een boek over het WEF met de titel ‘Davos Man: How the Billionaires Devoured the World’, vrij vertaald ‘Hoe miljardairs de wereld verslonden’. “In vier dagen in een privésuite kunnen ze meer zaken doen dan in een paar maanden rond de wereld vliegen”, stelt Goodman. Maar die zaken zouden volgens hem meer moeten focussen op het verminderen van economische ongelijkheid door wereldwijde belastinghervormingen.

Verwacht wordt dat Rusland afwezig zal zijn. In 2021 sprak president Vladimir Poetin de WEF-genodigden nog toe via een videoverbinding. Maar dit jaar zal de oorlog tussen Rusland en Oekraïne een belangrijk thema worden. Een delegatie van de Oekraïense regering zal wel aanwezig zijn. Het is nog niet duidelijk of de Oekraïense president Volodimir Zelenski een videotoespraak houdt, zoals hij wel deed tijdens de laatste editie in mei vorig jaar.

Hoewel het tegengaan van klimaatverandering een van de grote gespreksonderwerpen wordt, reist een deel van de deelnemers op de minst duurzame manier naar Davos: met een privéjet. Zo vlogen tijdens de vorige top in een week tijd meer dan duizend privévliegtuigen naar de luchthavens in de omgeving van Davos. Dat zijn er twee keer zoveel als normaal, becijferde onderzoeksbureau CE Delft in opdracht van Greenpeace.