Cijferseizoen op stoom met cijfers Thuisbezorgd-moeder en Netflix

Het kwartaalseizoen komt de aanstaande handelsweek op gang op de aandelenbeurzen. In Amsterdam gaat de aandacht uit naar maaltijdbezorger Just Eat Takeaway. In de Verenigde Staten openen onder andere zakenbank Goldman Sachs en streamingdienst Netflix de boeken.

Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, verloor in 2022 nog een groot deel van zijn beurswaarde. Beleggers waren teleurgesteld in de mislukte overname van de Amerikaanse branchegenoot Grubhub, waarop het Nederlands-Britse bedrijf miljarden moest afschrijven. Woensdag maakt het bedrijf zijn kwartaal- en jaarcijfers bekend. Daarbij gaat aandacht uit naar het moment waarop topman Jitse Groen winst verwacht te maken en eventuele updates over de zoektocht naar een koper voor Grubhub.

Afgelopen vrijdag kwamen op Wall Street grote banken als Citi, Bank of America en JPMorgan met hun resultaten naar buiten. Hoewel ze vanwege de verwachte recessie extra geld opzij moesten leggen, beloonden beleggers hun handelsupdates met koerswinsten. Dinsdag is het de beurt aan Goldman Sachs en Morgan Stanley.

Van de Amerikaanse bedrijven trekt ook Netflix veel aandacht. Na twee kwartalen van dalende aantallen abonnees wist de streamingdienst in het derde kwartaal weer groei te melden. De vraag is of die lijn in de laatste drie maanden van 2022 is doorgezet, en hoe de goedkopere abonnementen met reclameblokken presteren.

In de eerste weken van 2023 is er sowieso weer enig optimisme op de handelsvloeren. Dankzij de gedaalde energieprijzen in Europa is de vrees voor een aan de winst vretende kostencrisis wat weggeëbd. Ook hopen beleggers te profiteren van de heropening van de Chinese economie na strenge lockdowns.

De Chinese regering maakt dinsdag ook bekend hoe sterk de economie van het land is gegroeid in 2022. Naar verwachting gaat het om het laagste groeicijfer van de afgelopen decennia voor ’s werelds op één na grootste economie, doordat het zero-covidbeleid van Beijing voor grote verstoringen heeft gezorgd.

Ondertussen hopen beleggers op meer aanknopingspunten die alvast een idee kunnen geven over het rentebesluit dat de Federal Reserve eind januari neemt. Daarbij zal woensdag ook aandacht uitgaan naar het verslag over de staat van de economie dat de Amerikaanse koepel van centrale banken acht keer per jaar publiceert, het zogeheten Beige Book.

Op het vlak van rentes zijn de ogen ook gericht op de centrale bank van Japan, die met een nieuw besluit komt. Eind vorig jaar zorgde gouverneur Haruhiko Kuroda van de centrale bank nog voor enige paniek op de aandelenmarkten door meer ruimte te geven voor hogere rentes op staatsobligaties.