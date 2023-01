Italiaans gasconcern meldt grote vondst aardgas bij Egypte

Voor de kust van Egypte is een nieuwe “aanzienlijk” hoeveelheid gas gevonden, meldt het Italiaanse olie- en gasconcern Eni. Het gaat om een vondst in het gasveld Nargis, dat zelf zo’n 1800 vierkante kilometer groot is. Volgens Eni is het gas te winnen met al aanwezige installaties van het bedrijf.

Voor Italië kan het goed nieuws zijn. Eni is voor zijn aardgas steeds meer op Noord-Afrika gaan leunen nadat Rusland zijn gasleveringen aan Europa drastisch heeft verminderd na de Russische inval in Oekraïne.

Eni maakte niet bekend hoeveel gas er precies is gevonden. De exploitatie van Nargis is voor 45 procent in handen van een dochterbedrijf van Eni en voor 45 procent in handen van het Amerikaanse Chevron. Tharwa Petroleum uit Egypte heeft een belang van 10 procent.