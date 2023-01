Beurzen New York dicht voor Martin Luther King Day

De aandelenbeurzen in New York blijven maandag dicht vanwege de viering van Martin Luther King Day. De dag ter ere van de Amerikaanse dominee en politiek activist is sinds 1986 een officiƫle feestdag in de Verenigde Staten en valt jaarlijks op de derde maandag van januari, rond de tijd van Kings geboortedag.

De aandacht van beleggers op Wall Street zal dinsdag uitgaan naar de kwartaalcijfers van de zakenbanken Goldman Sachs en Morgan Stanley. Vrijdag kwamen banken als JPMorgan Chase, Citigroup en Bank of America al met resultaten. De koersen gingen daarop omhoog. Donderdag opent ook videostreamingsdienst Netflix de boeken over de afgelopen periode.

Aan het macro-economisch front worden deze week nog gegevens gemeld over onder meer de Amerikaanse detailhandelsverkopen en producentenprijzen. De centralebankenkoepel Federal Reserve publiceert ook het zogeheten Beige Book dat inzage geeft in de economische situatie in de VS.

De Dow-Jonesindex eindigde vrijdag 0,3 procent hoger op 34.302,61 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,4 procent tot 3999,09 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,7 procent tot 11.079,16 punten.