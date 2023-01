Damrak maakt zich op voor cijferseizoen, Wall Street dicht

Beleggers op de Amsterdamse beurs maken zich maandag op voor het begin van het cijferseizoen. Afgelopen vrijdag werd het seizoen in de Verenigde Staten al afgetrapt met de resultaten van enkele grote Amerikaanse banken. De week begint relatief rustig doordat Wall Street maandag gesloten blijft vanwege Martin Luther King Day.

In Amsterdam gaat de aandacht later deze week uit naar de resultaten van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway. In de Verenigde Staten openen onder meer de zakenbanken Goldman Sachs en Morgan Stanley en streamingdienst Netflix de boeken.

Ook maakt China dinsdag bekend hoe sterk de economie van het land is gegroeid in 2022. China heeft het strenge coronabeleid inmiddels losgelaten, maar in het afgelopen jaar heeft dat beleid nog voor grote verstoringen gezorgd op het gebied van de productie en consumptie.

De Europese aandelenbeurzen hebben in de eerste weken van 2023 al een stevige opleving laten zien door het optimisme over de heropening van de Chinese economie, de gedaalde energieprijzen in Europa en de afkoelende inflatie in de VS. De AEX-index op Beursplein 5 lijkt die opmars voort te zetten en koerst af op een licht hogere opening. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting in het groen beginnen.

De Aziatische aandelenmarkten lieten maandag een gemengd beeld zien. In Tokio eindigde de Nikkei dik 1 procent lager. Een waardestijging van de Japanse yen zorgde daarbij voor koersdruk onder de grote Japanse exportbedrijven. De beurs in Shanghai bleef profiteren van het optimisme over de heropening van de economie en klom 0,9 procent. De Hang Seng-index daalde 0,7 procent na de sterke rally sinds het begin van het jaar.

Wereldleiders en de top van het wereldwijde bedrijfsleven komen deze week samen in het Zwitserse Davos voor het World Economic Forum. Tijdens de bijeenkomst, die duurt tot en met vrijdag, worden belangrijke onderwerpen besproken zoals handelsoorlogen, de oorlog in Oekraïne, de gestegen kosten voor levensonderhoud en de opwarming van de aarde.

Advies- en ingenieursbureau Arcadis liet weten een opdracht te hebben gekregen voor de planning en het projectmanagement bij de bouw van een grote fabriek voor batterijen voor elektrische auto’s in het Duitse Kaiserslautern. De accufabriek wordt gebouwd door Automotive Cells Company, een samenwerking van Stellantis, Mercedes-Benz en een dochterbedrijf van TotalEnergies.

De euro was 1,0837 dollar waard, tegen 1,0804 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent goedkoper op 79,22 dollar per vat. Brentolie kostte 0,9 procent minder op 84,55 dollar per vat.