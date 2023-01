FNV-leden drankgroothandels staken dinsdag voor betere cao

FNV-leden in de drankindustrie en -groothandels gaan dinsdag staken, kondigt de vakbond aan. Zij zijn niet tevreden over het laatste bod van werkgevers over een nieuwe cao, die voor een jaar moet gaan gelden. De overeenkomst is sinds begin deze maand verlopen.

FNV wil dat de lonen voortaan meestijgen met de inflatie en werknemers minimaal 14 euro per uur gaan verdienen. Volgens vakbondsbestuurder Jethro Warbroek willen de werkgevers in de dranksector tot nu toe niet verder gaan dan een loonsverhoging van 4 procent en 40 euro bruto per maand.

Hoeveel mensen precies aan de actie mee zullen doen en wat de impact van de staking zal zijn, is nog onduidelijk. Onder de cao vallen ongeveer 20.000 mensen. Zij werken bij tientallen handelshuizen en industriƫle bedrijven waar bijvoorbeeld drank in flesjes wordt gedaan.

Vakbond CNV laat weten nog met de sector in gesprek te zijn en nog niet toe te zijn aan acties. Eerder verwierpen de CNV-leden wel een eindbod, maar volgens bestuurder Juliana Jonker hebben de werkgevers een “handreiking” gedaan om met een beter voorstel te komen.