FNV: onrust in fabriek VDL NedCar door uitblijven opdrachtgever

Doordat een nieuwe opdrachtgever voor autofabriek VDL NedCar op zich laat wachten, neemt de onrust onder de 4200 werknemers toe. Dat merkt vakbondsbestuurder van FNV Ron Peters, die zondag ook zijn verhaal deed bij 1Limburg. De afgelopen tijd ontving hij veel telefoontjes en berichten van ongerust personeel. “Het einde van de fabriek is in zicht, maar VDL NedCar weigert met ons om de tafel te gaan”, verzucht Peters, die nu met een rechtszaak dreigt namens vijf vakbonden.

De autofabriek in Born maakt nu nog met name MINI’s voor autoproducent BMW. Maar dat contract loopt tot 1 maart 2024. “Steeds meer mensen lijken te gaan zoeken naar ander werk, zeker nu de arbeidsmarkt voor de metaalsector in Limburg booming is”, vertelt Peters. Het personeel lijkt daarmee voor te sorteren op een mogelijke sluiting van de autofabriek. “Het aantal berichten dat we binnen kregen tussen kerst en oud en nieuw zwol aan naar tientallen. Dat is echt ongebruikelijk.”

VDL NedCar geeft ondertussen aan dat het personeel vooral vertrouwen moet hebben, zegt Peters. “Maar we wachten inmiddels al een jaar.” In dat jaar passeerden twee potentiële opdrachtgevers de revue. Zo wilde de Amerikaanse producent van elektrische auto’s Canoo zijn auto’s eerder in Limburg bouwen, maar door die deal ging eind 2021 een streep. Ook een deal met Rivian, eveneens een Amerikaanse elektrische-autoproducent, ging niet door.

De vakbonden willen nu het sociaal plan voor de werknemers van VDL NedCar openbreken. Daarmee moet het personeel meer zekerheid krijgen, mocht de fabriek toch zijn deuren sluiten. “In het bestaande plan hebben we met elkaar afgesproken om de tafel te gaan als het einde van de fabriek in zicht komt. Maar de directie weigert dat en blijft zeggen dat we vertrouwen moeten houden”, aldus Peters. Vijf vakbonden, drie Nederlandse en twee Belgische, willen de druk nu opvoeren. “Deze week zeggen wij definitief een rechtszaak aan en dan moeten we maar kijken wanneer die voorkomt”, zegt de vakbondsbestuurder.

Een woordvoerder van VDL NedCar laat weten dat het bedrijf nog niets van de onrust merkt. Rond de kerst heeft het personeel een stand van zaken te horen gekregen, al wil de zegsman niets zeggen over de inhoud. “Die houden we intern.” Wel zou die boodschap met applaus zijn ontvangen. “We hebben hier ruim 4000 collega’s, dus het is moeilijk om te reageren op onrust. Bij de een heerst die mogelijk wat meer dan bij de ander”, aldus de zegsman.

Voor wat betreft mensen die ander werk zijn gaan zoeken, wijst de woordvoerder naar de huidige krapte op de arbeidsmarkt. “In elke organisatie gaan mensen en komen mensen.” Wel benadrukt hij dat de werknemers zo veel mogelijk worden meegenomen in de ontwikkelingen. “Op gezette tijden worden werknemers daarover geïnformeerd. Al begrijpen zij ook dat er geheimhouding rust op onderhandelingen, dus dat niet alles kan worden gedeeld.”