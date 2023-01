Geld.nl: rentetarieven voor leningen blijven stijgen

Geld lenen is steeds duurder doordat de rentes voor leningen blijven stijgen. Door de gestegen rentetarieven betalen consumenten nu honderden euro’s meer voor leningen dan enkele weken geleden, heeft de financiële vergelijkingssite Geld.nl uitgerekend.

Door de stijgende rentes op de kapitaalmarkten, ofwel de rentes waartegen de kredietverstrekkers zelf geld kunnen lenen, wordt het voor kredietverstrekkers ook duurder om geld aan te trekken. En dat berekenen ze door aan de consumenten door de kredietrentes te verhogen.

Volgens Amanda Bulthuis, expert geld en verzekeringen bij Geld.nl, bedraagt de laagste rente voor een persoonlijke lening van 50.000 euro nu 5,4 procent. Begin december was dat nog 4,8 procent. Wie een lening wil afsluiten merkt de gestegen rentes dan ook direct in de portemonnee. “Met de gestegen rentes voor die lening van 50.000 euro betaal je bij een looptijd van 60 maanden nu in totaal ongeveer 800 euro meer aan rente dan begin december”, aldus Bulthuis.

In vergelijking met een half jaar geleden is geld lenen nog duurder geworden. In juli 2022 lag de laagste rente nog op 3,8 procent. Ten opzichte van dat tarief betaalt een consument nu ruim 2000 euro meer aan rente.

Ook bij kleinere leningen blijven de rentes stijgen. Zo ging de laagste rente voor een persoonlijke lening van 20.000 euro sinds december omhoog van 5,2 procent naar 5,7 procent. Bij leningen van 10.000 euro steeg de laagste rente minder hard, namelijk van 6,3 naar 6,5 procent. Maar bij dat leenbedrag lagen de rentes volgens Bulthuis sinds juli 2022 al een stuk hoger dan de rentes op grotere leningen.

De leenrentes zullen de komende tijd ook hoog blijven, verwacht Bulthuis. “Er is nog steeds veel economische onzekerheid door de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie. Om die onzekerheid te compenseren, willen beleggers hogere rentes voor het geld dat ze uitlenen.”

De renteverschillen tussen de kredietverstrekkers blijven daarbij groot. De hoogste rente voor een persoonlijke lening van 50.000 euro bedraagt 8,9 procent. Dat is een flink verschil ten opzichte van de laagste rente van 5,4 procent. Bij een looptijd van 60 maanden scheelt dat volgens Bulthuis ruim 4600 euro aan rentekosten.