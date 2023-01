Lonen in cao-afspraken in december weer flink omhoog

De loonsverhogingen die werkgevers en vakbonden in cao’s vastlegden bleven in december op een hoog niveau. Volgens cijfers van AWVN, de belangrijkste adviseur van Nederlandse werkgevers op het vlak van arbeidsvoorwaarden, was de loonstijging in cao’s gemiddeld 6,1 procent. Dat is maar iets onder het record van 6,4 procent dat een maand eerder werd neergezet. Het overeengekomen extra loon stond in beide maanden evenwel niet in verhouding tot de inflatie.

Volgens AWVN zijn er in december 25 nieuwe cao’s afgesproken. Dat is erg veel voor deze maand, want gemiddeld worden er in de laatste maand van het jaar maar twaalf cao’s beklonken. Dit betekent dat er in heel 2022 voor 334 cao’s nieuwe afspraken zijn gemaakt. Gemiddeld gingen de lonen in die cao’s met 3,8 procent omhoog. Een jaar eerder bedroeg de gemiddelde loonstijging nog 2,1 procent.

Dat de loonafspraken nu zo hoog zijn, heeft volgens AWVN meerdere oorzaken. Zo voelen werkgevers een soort maatschappelijke druk om het koopkrachtverlies van werknemers te beperken. Daarnaast is sprake van krapte op de arbeidsmarkt, waardoor de lonen stijgen.

Toch gaan Nederlandse werknemers er over de gehele linie flink op achteruit in de portemonnee. Dat komt door de enorme prijsstijgingen van de laatste tijd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lagen de kosten van het levensonderhoud vorig jaar gemiddeld 10 procent hoger dan een jaar eerder. De inflatie was daarmee de hoogste sinds 1975.