Nikkei daalt in hogere regio door duurdere Japanse yen

De aandelenbeurs in Tokio was maandag een negatieve uitschieter in de Aziatische regio. Een stijging van de Japanse yen zorgde daarbij voor koersverliezen bij de grote Japanse exportbedrijven. De andere aandelenmarkten in Azië lieten overwegend winsten zien. Beleggers trokken zich op aan de positieve stemming op Wall Street van afgelopen vrijdag. Die werd veroorzaakt door goed ontvangen kwartaalcijfers van grote Amerikaanse banken en positief nieuws over het consumentenvertrouwen in de grootste economie ter wereld.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 1,1 procent lager. De verwachting dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente met kleinere stapjes zal gaan verhogen drukte de waarde van de dollar en stuwde de Japanse yen. Beleggers verwerkten daarnaast een sterker dan verwachte stijging van de prijzen die Japanse producenten voor hun goederen vragen. Die namen in december met 10,2 procent toe. Later deze week komt de Bank of Japan met een rentebesluit. De Japanse centrale bank is tot nu toe de enige grote centrale bank die de rente nog niet heeft verhoogd in de strijd tegen de hoge inflatie.

De Japanse autofabrikanten, die veel voertuigen verkopen in het buitenland, hadden last van de duurdere yen en werden lager gezet. Honda verloor 1 procent en Nissan zakte 1,7 procent. Ook de Japanse banken verloren terrein. Mitsubishi UFJ Financial en Sumitomo Mitsui Financial raakten ruim 2 procent kwijt.

De beurs in Shanghai bleef profiteren van de heropening van de Chinese economie na het loslaten van het strenge coronabeleid en won 1,2 procent. De Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,3 procent na de sterke opmars sinds het begin van het jaar. Tencent verloor 0,8 procent. De grote Chinese ontwikkelaar van computerspellen en de eigenaar van de populaire app WeChat heeft meer dan 100 werknemers ontslagen vanwege overtredingen van het bedrijfsbeleid tegen fraude. Meer dan tien werknemers zijn daarbij overgedragen aan de Chinese autoriteiten vanwege omkoping en verduistering.

Ook in Australië en Zuid-Korea, die veel goederen exporteren naar China, bleven beleggers optimistisch over de heropening van de Chinese economie. De All Ordinaries in Sydney won 0,8 procent en de Kospi in Seoul klom 0,7 procent. De Chinese overheid zal dinsdag het economische groeicijfer over 2022 bekendmaken. Naar verwachting gaat het om het laagste groeicijfer van de afgelopen decennia voor ’s werelds op één na grootste economie. Dat komt doordat het zerocovidbeleid van Beijing afgelopen jaar nog voor grote verstoringen heeft gezorgd.