Onderzoek: grote drukte in winkelstraten na loslaten 1,5 meter

De Nederlandse winkelstraten werden op de eerste zaterdag na het loslaten van de coronamaatregelen massaal bezocht. De dag komt zelfs op de tweede plaats van drukste dagen in stads- en dorpscentra het afgelopen jaar, na Koningsdag en voor dagen in aanloop naar de feestdagen. Dat meldt marktonderzoeker Bureau RMC, dat de zaterdag als winkeldag sowieso in populariteit zag stijgen.

De verplichte afstand van 1,5 meter werd op 25 februari 2022 losgelaten. Ook hoefden vanaf die datum mensen niet langer hun coronatoegangsbewijzen te laten zien bij bijvoorbeeld de bioscoop of in musea. Mogelijk dat veel mensen op zaterdag 26 februari daarom als vanouds wilden winkelen, denkt Bureau RMC. “En met een mooie zonnige middag en 9 graden was het perfect winkelweer”, aldus het marktonderzoeksbureau.

Alleen op Koningsdag was het drukker in de winkelstraten van Nederlandse dorpen en steden. De vrijdag na Hemelvaart staat op de derde plaats. Volgens Bureau RMC is dat “traditioneel een drukke winkeldag”. Opvallend volgens de marktonderzoeker is dat Black Friday en de zaterdagen voor Kerstmis buiten de top 5 vallen.

Verder meldt Bureau RMC dat meer mensen op zaterdag gaan winkelen. De afgelopen jaren zou de drukte op die dag zijn verschoven naar zondag en “opvallend genoeg” de maandag en dinsdag, aldus Bureau RMC. Aan die ontwikkeling kwam in 2022 een einde. De piekdrukte lag daarbij tussen 14.30 uur en 15.00 uur.