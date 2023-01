Brussel akkoord met joint venture Stellantis en Foxconn

De Europese Commissie keurt een joint venture van autoconcern Stellantis en het Taiwanese Hon Hai, ook bekend als Foxconn, goed. Het nieuwe bedrijf krijgt zijn hoofdkantoor in Nederland en gaat halfgeleiders ontwikkelen voor de automobielmarkt.

Volgens het dagelijks EU-bestuur is de samenwerking geen bedreiging voor de concurrentie op de markt, omdat de deelnemers aan de joint venture momenteel niet actief zijn op dezelfde markten, of hun activiteiten elkaar elders kruisen.

Stellantis is het moederbedrijf van onder meer Fiat, Peugeot en Citro├źn. Stellantis heeft zijn hoofdzetel in Hoofddorp. Hon Hai Precision Industry, zoals Foxconn officieel heet, is een technologieconcern dat onderdelen en diensten levert voor consumentenelektronica. Het bedrijf richt zich steeds meer op de snelgroeiende markt voor elektrische voertuigen.