China won vorig jaar meer steenkool dan ooit

China heeft in het afgelopen jaar een recordhoeveelheid steenkool uit de grond gehaald. In totaal werd 4,5 miljard ton aan kolen gedolven, zo heeft het Chinese statistiekbureau becijferd. Dat is een toename van 9 procent ten opzichte van 2021. Ook de gasproductie steeg, met 6,4 procent, tot 218 miljard kubieke meter.

De olieproductie nam eveneens toe, maar daar is geen sprake van een record. Naast de eigen productie importeert China volop olie en gas. Van steenkool, een van de meest vervuilende fossiele brandstoffen, is China de grootste producent ter wereld. Ondanks een grote toename in de opwekking van duurzame energie, worden kolen er nog volop gebruikt in energiecentrales en bijvoorbeeld in de staalindustrie.

China stoot van alle landen de grootste hoeveelheid broeikasgassen uit. Teruggerekend per hoofd van de bevolking is dat niet het geval: de uitstoot die een gemiddelde Chinees veroorzaakt, is lager dan die van een gemiddelde Nederlander.

De totale uitstoot stijgt nog steeds in het land en voorlopig komt daar naar verwachting geen einde aan. China mikt erop dat die uitstoot voor 2030 een piek bereikt en daarna gaat dalen. In 2060 wil China klimaatneutraal zijn.