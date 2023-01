De Hypotheker: vraag naar hypotheken bijna gehalveerd

Het totale aantal hypotheekaanvragen is in het vierde kwartaal bijna gehalveerd in vergelijking met dezelfde periode een jaar terug. In het derde kwartaal nam het aantal aanvragen ook al sterk af doordat de hypotheekrentes hard zijn opgelopen. Door de hogere rente is de markt voor het oversluiten van hypotheken in het laatste kwartaal van 2022 vrijwel opgedroogd, meldt De Hypotheker op basis van eigen cijfers.

Volgens de keten van hypotheekadviseurs daalde het totale aantal aanvragen afgelopen kwartaal met 45 procent. Kredietverstrekkers ontvingen daarbij bijna negentig minder verzoeken om een hypotheek over te sluiten. Door de sterke stijging van de hypotheekrente, die sinds begin vorig jaar met ruim 3 procentpunt is gestegen, is het oversluiten van de hypotheek in veel gevallen geen aantrekkelijke optie meer, verklaarde Michel van den Akker, directievoorzitter van De Hypotheker.

Tegelijkertijd daalde de gemiddelde prijs voor een koopwoning met bijna 4 procent in het vierde kwartaal. Het is volgens De Hypotheker voor eerst sinds jaren dat zowel de woning- als de hypotheekmarkt een afkoeling laat zien.

Jonge huizenkopers tot 35 jaar krijgen door deze ontwikkelingen wel steeds meer een voet tussen de deur op de huizenmarkt. Zo was bij deze leeftijdscategorie in december sprake van een stijging van 9 procent van het aantal aanvragen voor de aankoop van een nieuwe woning ten opzichte van een jaar geleden.

Het gemiddelde hypotheekbedrag voor de aankoop van een woning daalde met 11 procent. In het vierde kwartaal lag dit bedrag met 298.000 euro zelfs voor het eerst sinds twee jaar onder de grens van 300.000 euro.

Daarnaast is voor het eerst sinds drie jaar een daling zichtbaar van het aantal hypotheekaanvragen voor woningverbetering. Dat aantal nam in het laatste kwartaal van 2022 af met 26 procent ten opzichte van een jaar eerder. Toch is het aandeel hiervan in het totale aantal hypotheekaanvragen met ruim een kwart nog steeds groot. De Hypotheker verwacht dan ook dat veel huizenbezitters gezien de hogere energiekosten het komende jaar blijven investeren in het verduurzamen van hun woning.

In heel 2022 daalde het totale aantal hypotheekaanvragen met 6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Bij jonge huizenkopers was vorig jaar wel sprake van een stijging van 5 procent van het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning. Tegelijkertijd daalde de hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning onder 55-plussers met bijna een kwart.