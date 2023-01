Denktank: 330.000 arbeiders tekort in Verenigd Koninkrijk

De immigratiebeperkingen in het Verenigd Koninkrijk, die na het vertrek uit de Europese Unie werden ingevoerd, hebben geleid tot een tekort van 330.000 werknemers in het land. Vooral sectoren met laaggeschoolde arbeidskrachten, zoals de detailhandel, horeca, transport en opslag, worden hard geraakt door het einde aan het vrije verkeer van personen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU, meldt de in Londen gevestigde denktank Centre for European Reform (CER).

Volgens de economen van de denktank is het Verenigd Koninkrijk ongeveer 1 procent van zijn personeelsbestand kwijtgeraakt door de impact van de Brexit. Hoewel het vertrek uit de EU leidde tot een toename van 130.000 werknemers van buiten de EU, kwamen er door de strengere immigratieregels 460.000 werknemers minder uit de EU, aldus de economen.

De Britse regering beloofde het aanbod van goedkope arbeidskrachten uit Europa aan banden te leggen toen ze na de brexit een nieuw immigratiesysteem introduceerde. De Conservatieve Partij van de huidige premier Rishi Sunak drong destijds aan op het verlaten van de EU, maar de huidige regering worstelt nu om de economische gevolgen van dat besluit op te vangen.

Het tekort aan arbeidskrachten draagt ook bij aan de sterke loongroei in het Verenigd Koninkrijk, waardoor het voor de Bank of England moeilijker wordt om de inflatie te bestrijden. “Een combinatie van hogere lonen en prijzen en minder productie is waarschijnlijk, vooral bij werk dat moeilijk te automatiseren is”, waarschuwen de CER-economen.

De grootste Britse werkgeversorganisatie CBI riep de overheid in november vorig jaar al op om meer geschoolde arbeidsmigranten toe te laten om de economische problemen in het land aan te pakken. Volgens de organisatie leidt het tekort aan arbeidskrachten tot meer stagflatie. Dat is een situatie waarin hoge inflatie de economische groei vertraagt, en de werkloosheid hoog blijft.

Ook de Britse brancheorganisatie voor boeren NFU riep de overheid op om soepel te zijn met visumregels voor buitenlandse arbeiders. Door het vertrek uit de EU zijn veel werknemers uit vooral Oost-Europa teruggekeerd naar eigen land en de Britse landbouw is erg afhankelijk van buitenlandse arbeidskrachten.