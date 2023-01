Gasunie werkt mee aan ondergrondse waterstofopslag in Duitsland

Gasunie spant zich in om ook in Duitsland waterstof ondergronds te kunnen opslaan. Daarvoor doet de organisatie mee aan een proefproject, waarbij twee zoutcavernes in de deelstaat Nedersaksen geschikt worden gemaakt voor de opslag van waterstof. Gasunie zal de twee ondergrondse holtes via een bovengrondse installatie met elkaar verbinden.

Volgens Gasunie-topman Han Fennema is het project interessant omdat waterstof in de toekomst erg belangrijk wordt, vooral voor de verduurzaming van de industrie. “Voor een goed functionerende waterstofmarkt is grootschalige opslag van waterstof een cruciaal onderdeel. Gasunie heeft de ambitie om zoutcavernes voor waterstofopslag te ontwikkelen in zowel Nederland als Duitsland.”

De organisatie ziet deelname aan dit project, waarbij Gasunie samen optrekt met het Duitse Storag Etzel, als eerste stap op dit vlak. Het project loopt naar verwachting nog tot 2026 en wordt mede gefinancierd door de deelstaat Nedersaksen en de federale Duitse overheid.

Vorig jaar werd al bekend dat Gasunie betrokken is bij de ontwikkeling van een terminal voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in het Duitse Brunsb├╝ttel. Die terminal moet op termijn ook klaargemaakt worden voor de productie van waterstof. In Nederland legt Gasunie komende jaren ook een landelijk transportnetwerk voor waterstof aan.