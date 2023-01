Microsoft stijgt op Wall Street na berichten over ontslagen

Microsoft is dinsdag hoger geëindigd op Wall Street. Het techconcern maakt volgens berichten binnen enkele dagen bekend zo’n 11.000 banen te gaan schrappen. Dat komt neer op 5 procent van het hele personeelsbestand. Het aandeel Microsoft werd 0,5 procent hoger gezet.

De algehele teneur op de aandelenbeurzen in New York was negatief na tegenvallende cijfers van zakenbank Goldman Sachs. De Dow-Jonesindex daalde 1,1 procent tot 3.910,85 punten. De breed samengestelde S&P 500 leverde 0,2 procent in tot 3990,97 punten. Alleen techbeurs Nasdaq eindigde in het groen met een plusje van 0,1 procent tot 11.095,11 punten.

Goldman Sachs boekte afgelopen kwartaal minder winst dan analisten en beleggers hadden verwacht. Vooral bij het zakenbankieren kampte Goldman Sachs met flink lagere resultaten. Ook topman David Solomon van de bank moest toegeven dat dit “niet de resultaten zijn waar we naar streven”. Het aandeel werd 6,4 procent lager gezet.

Branchegenoot Morgan Stanley presteerde in het vierde kwartaal wel beter dan verwacht dankzij een sterke omzetgroei van de activiteiten op het gebied van vermogensbeheer en hogere rente-inkomsten. Dat aandeel steeg 5,9 procent.

De aandelenbeurzen in New York gingen licht omlaag. Na het lange weekeinde in de Verenigde Staten bleef de aandacht dus vooral gericht op de bankensector. Vrijdag kwamen de grote Amerikaanse financiële banken JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America en Wells Fargo al met resultaten over het afgelopen kwartaal.

Apple introduceerde updates voor de laptopreeks Macbook Pro en desktopcomputer Mac Mini. Die werden uitgerust met nieuwe zelf ontworpen chips waardoor het bedrijf weer minder computers heeft met chips van Intel. Verder was er een boete van omgerekend ruim 16 miljoen euro voor Apple in Rusland. Toen het Amerikaanse techconcern daar nog actief was dwong het app-ontwikkelaars gebruik te maken van zijn eigen betalingssysteem en daarmee maakte Apple misbruik van zijn marktmacht. Apple werd 0,9 procent meer waard.

Tesla steeg 7,4 procent. Analisten van investeringsbank Jefferies verlaagden het koersdoel voor het aandeel. Het koopadvies voor de fabrikant van elektrische auto’s bleef wel gehandhaafd.

Whirlpool steeg 0,4 procent ondanks tegenvallende omzetcijfers over het vierde kwartaal van de Amerikaanse witgoedproducent. Het gaat zijn Europese activiteiten samenvoegen met die van het Turkse Arçelik.

De euro was 1,0789 dollar waard, tegen 1,0787 dollar bij het slot van de beurzen in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 1,4 procent duurder op 80,99 dollar. Brentolie kostte 2,6 procent meer op 86,61 dollar per vat.