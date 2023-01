Miljardenverlies chemiebedrijf BASF door vertrek uit Rusland

Het Duitse chemieconcern BASF denkt afgelopen jaar een verlies van 1,4 miljard euro te hebben geleden. Dat wordt grotendeels veroorzaakt door afschrijvingen op de bezittingen van energiedochter Wintershall DEA. Die werden door de Russische oorlog in Oekraïne en de sancties van het Westen tegen Rusland 7,3 miljard euro minder waard.

Inmiddels heeft Wintershall ook besloten Rusland helemaal te verlaten. Eerder kwam het bedrijf niet verder dan het niet meer aangaan van de ontginning van nieuwe gas- en olieprojecten in Rusland. Volgens topman Mario Mehren is het vertrek ingegeven door beperkingen die Rusland aan Wintershall oplegde. Daardoor was het volgens Mehren onmogelijk om op de normale manier te blijven werken. De Wintershall-topman spreekt van “economische onteigening” van samenwerkingsverbanden.

In 2021 boekte BASF nog een winst van 5,5 miljard euro. Volgende maand komt het chemieconcern met definitieve cijfers over afgelopen jaar.