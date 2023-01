Nieuwe opzegregels moeten aanbod vaste energiecontracten aanjagen

Energieleveranciers kunnen vanaf april mogelijk weer beginnen met het aanbieden van vaste energiecontracten. Dat komt omdat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) nieuwe regels voor de opzegvergoeding heeft vastgesteld. Die vergoeding moeten consumenten betalen wanneer zij hun vaste contract willen opzeggen. De ACM verwacht dat energiebedrijven door de aanpassing weer meer vaste contracten gaan aanbieden.

Veel energieleveranciers stopten door alle onzekerheid op de energiemarkt vorig jaar nog met het aanbieden van deze contracten. Daarbij speelde ook mee dat de energiebedrijven bij de ACM klaagden dat hun inkoopprijzen hoog waren, maar de opzegvergoedingen laag.

De vergoeding voor het opzeggen van een vast contract dat nog nog minder dan anderhalf jaar zou lopen bedroeg bijvoorbeeld slechts 50 euro. Daardoor was het voor consumenten aantrekkelijk om over te stappen wanneer de energieprijs elders lager was. Zij namen de opzegvergoeding voor lief, terwijl leveranciers bleven zitten met energie die duur was ingekocht.

In nieuwe opzegregels heeft de ACM de fluctuerende energieprijzen en de resterende looptijd van het contract meegenomen. Wanneer consumenten hun vaste contract willen opzeggen, betalen zij dan voor de energie die zij volgens hun contract nog zouden afnemen. In die kosten wordt ook het prijsverschil meegenomen tussen het contracttarief en het actuele tarief van de energieleverancier. Dat moet het voor energiebedrijven interessanter maken om weer vaste contracten aan te bieden.

Vattenfall laat weten het belangrijk te vinden dat klanten kunnen kiezen tussen vaste en variabele contracten. Wanneer de nieuwe regels juridisch en technisch zijn doorgevoerd, zal Vattenfall weer vaste contracten aan gaan bieden, zegt een woordvoerder. Een woordvoerster van Eneco kan nog niet zeggen of het energiebedrijf weer begint met het aanbieden van vaste contracten. Maar de combinatie van de gedaalde gasprijzen en de nieuwe opzegregels maakt het wel steeds interessanter, aldus de zegsvrouw.

De energieprijzen stegen vorig jaar fors door de oorlog in Oekraïne. De stijging werd verder aangewakkerd door Europese sancties tegen Rusland. Die leidden weer tot tegenreacties van Rusland, zoals het afknijpen van de gastoevoer aan onder meer Nederland. Door een schaarste aan gas was het inkopen van energie door energiebedrijven erg duur, waardoor ook de consument een hogere prijs ging betalen. Inmiddels is de gasprijs weer gezakt tot onder de 60 euro per megawattuur. Ondanks de daling is gas nog altijd een stuk duurder dan in de afgelopen jaren, toen minder dan 30 euro per megawattuur werd betaald.