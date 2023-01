Philips en chipbedrijven grootste verliezers in rode AEX

De AEX-index op het Damrak viel dinsdag wat terug, na de sterke rally sinds het begin van het jaar. Zorgtechnologieconcern Philips en de chipbedrijven ASMI en Besi kampten met verkoopadviezen en waren de grootste verliezers in de hoofdindex. Ook Unilever ging omlaag. Het levensmiddelenconcern werd door analisten van Bernstein op de verkooplijst gezet.

Beleggers verwerkten ook een reeks van macro-economische cijfers uit China. Volgens het Chinese statistiekbureau groeide de economie afgelopen jaar met 3 procent. Dat was meer dan verwacht. De op een na grootste economie ter wereld liet daarmee wel de traagste groei in decennia zien. Dat kwam doordat het strikte zerocovidbeleid het grootste deel van het jaar nog van kracht was in het land.

China begon begin vorige maand met het opheffen van de strenge coronamaatregelen na protesten tegen het beleid. Dat had een effect op de winkelverkopen in december, die minder sterk daalden dan gevreesd. Ook de industriƫle productie nam in december sterker dan verwacht toe.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,6 procent lager op 743,91 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 996,61 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,2 procent.

Philips zakte dik 5 procent door een verkoopadvies van de Zwitserse bank UBS. Maandag was het zorgtechnologieconcern nog de sterkste stijger in de AEX, met een winst van 2,7 procent. De Britse bank Barclays deelde verkoopadviezen uit aan ASMI en Besi, die daardoor tot 2,6 procent verloren. Unilever hield de schade beperkt met een min van 0,9 procent. Supermarktconcern Ahold Delhaize ging aan kop met een winst van 0,9 procent.

In de MidKap stonden laadpalenmaker Alfen en bodemonderzoeker Fugro bovenaan, met plussen tot 2,5 procent. Advies- en ingenieursbureau Arcadis kreeg een opdracht van het openbaarvervoerbedrijf LA Metro in de Verenigde Staten en won 0,3 procent. Metalengroep AMG sloot de rij met een min van 2 procent. Bij de kleinere bedrijven won vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen 8 procent. Analisten van ABN AMRO en Kepler Cheuvreux verhoogden hun koersdoelen voor het aandeel.

Ocado zakte 6 procent in Londen, na tegenvallende omzetcijfers over het vierde kwartaal. De Britse onlinesupermarkt handhaafde wel zijn verwachtingen voor heel 2022, maar waarschuwde voor een winstdaling in de eerste helft van het boekjaar 2023.

De euro was 1,0817 dollar waard, tegen 1,0822 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 79,80 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent meer op 85,12 dollar per vat.