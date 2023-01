Scholz ‘is zeker’ dat Duitsland recessie ontloopt

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz “is er zeker van” dat Duitsland niet in een recessie zal belanden dit jaar. Duitsland komt namelijk beter door de winter heen dan verwacht, waardoor er waarschijnlijk geen gastekorten zullen ontstaan, aldus Scholz die ook aangeeft dat het hebben van verscheidene gasleveranciers heeft geholpen om de economie gaande te houden.

Tot afgelopen jaar was Duitsland voor ruim de helft van zijn gasleveringen afhankelijk van Rusland. Daar heeft het land van geleerd, zegt Scholz. “We moeten onze leveringsketens diversificeren. We kunnen niet meer afhankelijk worden van één land.” Met nieuwe terminals waar vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit onder meer de Verenigde Staten en Qatar kan worden ingevoerd heeft Duitsland daarvoor al stappen gezet.

Twee van die terminals zijn al geopend, een derde opent deze week. In totaal heeft Duitsland vijf lng-terminals gepland. “We zullen capaciteit opbouwen om zoveel gas te kunnen invoeren als we voor de oorlog hadden”, aldus Scholz.

Dat zal nodig zijn om de Duitse economie, die voor een groot deel leunt op de industrie, draaiende te houden. In het vierde kwartaal stagneerde de productie vermoedelijk, wat een beter resultaat is dan de eerder verwachte krimp. “Ik weet zeker dat we opnieuw door zo’n situatie heenkomen”, zei Scholz die verwees naar eerdere economische schokken door de Russische inval in Oekraïne. “Dat komt omdat we steeds meer gasinvoercapaciteit krijgen.”

In die oorlog zegt Scholz Oekraïne “te steunen zolang als dat nodig is, met alle middelen die we kunnen gebruiken”. De Duitse bondskanselier staat onder druk om de levering van Leopard-tanks toe te staan. Scholz heeft tot nu toe zijn acties zorgvuldig overlegd met de Verenigde Staten en zal dat ook blijven doen. “We zullen nooit alleen gaan, want dat is heel belangrijk in een moeilijke situatie als deze.”

Hoewel de bondgenoten aan weerszijden van de Atlantische Oceaan goed samenwerken met sancties tegen Rusland en wapenleveranties aan Oekraïne, zijn er ook meningsverschillen. De VS stimuleren met subsidies voor duurzame in de VS gemaakte producten, de Amerikaanse industrie. Maar Europa ziet dat als een inperking van de vrijhandel. Toch zal een handelsoorlog er niet komen, denkt Scholz. “We werken heel hard om dat te voorkomen.”