Topman Ryanair: zeer sterke vraag naar vliegreizen

De vraag naar vliegtickets bij de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair is zeer sterk ondanks de hoge inflatie die de koopkracht van consumenten ondermijnt. Dat zei topman Michael O’Leary die ook geen tekenen ziet van een economische recessie.

Volgens O’Leary werden in de afgelopen weken zelfs recordverkopen behaald bij tickets voor reizen in het voorjaar en de zomer. Met name op de Britse markt is er grote vraag naar vliegreizen naar zonbestemmingen zoals Spanje en Portugal, aldus de topman. Ryanair is de capaciteit voor de zomerperiode aan het uitbreiden om aan de sterke vraag te kunnen voldoen.

“Er lijkt gewoon een zeer sterke vraag te zijn en ik denk dat mensen zich zorgen maken dat de prijzen zullen stijgen in de zomer, wat ik ook verwacht. Mensen zijn daarom al vroeg aan het boeken.” De topman van de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa gemeten naar passagiersaantallen stelt dat klanten van Ryanair besparen op andere zaken om zo geld over te houden voor vakanties.