Toyota stijgt op Japanse beurs na verhoging productie

Toyota behoorde dinsdag tot de sterkste stijgers op de aandelenbeurs in Tokio. Beleggers reageerden verheugd op het bericht dat de Japanse autofabrikant dit jaar aanzienlijk meer auto’s wil bouwen dan afgelopen jaar. Toyota denkt daarbij de problemen met de levering van onderdelen door coronalockdowns achter zich te kunnen laten. Chiptekorten zouden echter nog steeds wel een rem op de plannen kunnen zetten, waarschuwde de onderneming.

Het aandeel Toyota dikte 2,6 procent aan. Ook andere Japanse automakers als Honda (plus 1,8 procent) en Nissan (plus 2,6 procent) werden hoger gezet. De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, sloot mede daardoor 1,2 procent hoger en was daarmee een positieve uitschieter op de Aziatische beurzen. In Tokio werd verder uitgekeken naar het rentebesluit van de Bank of Japan, dat woensdag bekend wordt gemaakt.

Beleggers verwerkten daarnaast een reeks van macro-economische cijfers uit China. Zo bleek dat de Chinese economie afgelopen jaar met 3 procent is gegroeid. Dat was meer dan verwacht. De op een na grootste economie ter wereld liet daarmee wel de traagste groei in decennia zien. Ook lag de groei ver onder de doelstelling van 5,5 procent die Beijing zichzelf had gesteld voor 2022. Het groeidoel werd echter ondermijnd door het strikte zerocovidbeleid dat het grootste deel van het jaar van kracht was. Daarnaast daalden de winkelverkopen in december minder sterk dan gevreesd en nam de industriƫle productie sterker dan verwacht toe.

De Chinese beurzen gingen ondanks de beter dan verwachte economische cijfers omlaag. De hoofdindex in Shanghai daalde 0,3 procent en de Hang Seng-index in Hongkong zakte tussentijds 1,3 procent. De Zuid-Koreaanse Kospi verloor 1,1 procent en de All Ordinaries in Sydney daalde een fractie.