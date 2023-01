Air France-KLM heeft geen trek in belang in ITA

Air France-KLM is niet geïnteresseerd in een belang in de Italiaanse luchtvaartmaatschappij ITA. Dat heeft de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie aan de Italiaanse regering laten weten, zegt een woordvoerder.

ITA is de rechtsopvolger van het failliete Alitalia. Rome wil de luchtvaartmaatschappij privatiseren. Daarbij eist de Italiaanse regering ook dat bedrijven die investeren in ITA een meerderheidsbelang hebben op het moment dat de regering volledig uit de luchtvaartmaatschappij stapt, legt Air France-KLM uit.

Lufthansa is ondertussen dicht bij een akkoord over een investering in ITA, schreef persbureau Bloomberg eerder deze week op basis van ingewijden. Daarbij zou het Duitse luchtvaartconcern eerst 40 procent van de ITA-aandelen kopen, met een optie om het bedrijf uiteindelijk volledig in te lijven.

Air France-KLM benadrukt vooral de commerciële banden met zijn Italiaanse branchegenoot in stand te willen houden. Daarmee doelt het concern op de samenwerking binnen het Sky Team, waarbij luchtvaartmaatschappijen onder andere hun spaaracties voor klantenbinding op elkaar afstemmen. Lufthansa is onderdeel van een andere alliantie, namelijk Star Alliance.