Fraudeproces in VS begonnen om Tesla-tweets Elon Musk uit 2018

In de Californische stad San Francisco is een rechtszaak tegen Tesla-baas Elon Musk begonnen met de selectie van een negenkoppige jury. In het proces wordt beoordeeld of Musk investeerders van de automaker heeft opgelicht toen hij in 2018 twitterde over zijn plan om het bedrijf van de beurs te halen.

De Tesla-aandeelhouders die Musk aanklagen, zeggen dat het “roekeloze gedrag” van de tycoon hen miljarden dollars heeft gekost. Musk zal waarschijnlijk worden opgeroepen om te getuigen. De rechter die de zaak voorzit, vertelde de kersverse juryleden dat het proces tot 3 februari kan duren.

Er was geen gebrek aan kritiek op Musk onder potentiĆ«le juryleden die voor de zaak werden gescreend. Musk is “de weg kwijt”, zei iemand. “Hij is getalenteerd maar gek”, zei een ander. Een derde beschreef Musk als “arrogant en onvoorspelbaar”. Een vrouw bekende dat haar negatieve mening over Musk vooral voortkomt uit hoe hij het sociale-mediabedrijf Twitter leidde, dat hij in oktober voor 44 miljard kocht. Al deze kritische kandidaten werden van de jury geweerd omdat ze niet objectief over Musks handelen zouden kunnen oordelen.