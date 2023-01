Microsoft schrapt 10.000 banen vanwege terughoudende consument

Microsoft schrapt wereldwijd 10.000 banen omdat consumenten hun hand meer op de knip houden nu het slechter gaat met de economie, heeft het Amerikaanse techconcern aangekondigd. Dat komt neer op ongeveer 5 procent van het hele personeelsbestand.

Met de stap probeert Microsoft het hooft te bieden aan de steeds somberder wordende economische vooruitzichten. Doordat de prijzen wereldwijd flink zijn gestegen zijn klanten van het bedrijf voorzichtiger, geeft topman Satya Nadella aan.

Microsoft waarschuwde al in oktober dat zijn cloudactiviteiten minder goed lopen dan in de afgelopen jaren. Bovendien heeft het bedrijf last gehad van de sterke dollar.

Microsoft is het niet het enige techconcern dat het mes zet in het personeelsbestand. Recent kondigde Amazon al aan 18.000 banen te schrappen. Maker van zakelijke software Salesforce zei met 8000 mensen minder verder te willen en Facebook-moeder Meta Platforms schrapte zo’n 11.000 banen.