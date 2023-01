OESO: opbrengst mondiale belastinghervorming valt veel hoger uit

De extra opbrengsten als gevolg van de wereldwijde belastinghervorming die 135 landen hebben afgesproken liggen tientallen miljarden dollars hoger dan geraamd. Dat meldt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) na eigen berekeningen. Het samenwerkingsverband leidde de gesprekken die in 2021 uitmondden in een historisch akkoord om landen meer te laten profiteren van winsten die multinationals binnen hun landsgrenzen boeken.

De hervorming was nodig omdat veel bedrijven, waaronder digitale concerns als Facebook of Amazon, hun winsten boeken in landen waar ze zelf niet gevestigd zijn. Daarnaast concurreren sommige landen met lagere belastingtarieven om bedrijven te lokken. Dat zou vooral armere landen hinderen in het binnenhalen van belastinggelden.

De landen spraken in 2021 onder andere af hun minimale belastingtarief voor winsten van bedrijven op 15 procent vast te zetten. Dat moet voorkomen dat bepaalde landen bedrijven proberen te lokken met almaar lagere belastingen. Deze hervorming zou 220 miljard dollar per jaar extra belastingopbrengsten opleveren, denkt de OESO nu. Eerder ging de organisatie uit van 150 miljard aan extra baten voor de schatkist, maar door gestegen winsten zou dit bedrag veel hoger uitvallen.

Een andere afspraak is dat multinationals niet langer alleen maar belasting betalen in hun thuisland, maar ook in de landen waar het bedrijf die winst daadwerkelijk behaalde. Volgens nieuwe berekeningen gaat het jaarlijks om 200 miljard dollar winst waarover die nieuwe belastingen zouden kunnen worden geheven. Bij een eerdere raming sprak de OESO nog van 125 miljard dollar winst.

Juist nu gestegen winsten van grote internetbedrijven voor extra belastinginkomsten kunnen zorgen, is het volgens de organisatie belangrijk om haast te maken met de hervormingen. De Europese Unie bereikte in december een akkoord over de invoering van het minimumtarief voor winstbelastingen. Ook in begrotingsplannen van Canada en het Verenigd Koninkrijk staan die stappen aangekondigd.