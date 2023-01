Oud-topman Chau van casinobedrijf Suncity krijgt 18 jaar in Macau

Oud-topman Alvin Chau van casinobedrijf Suncity Group is in Macau veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf vanwege illegale gokactiviteiten, waarvoor hij in november 2021 al werd gearresteerd. Volgens de rechter was een stevige gevangenisstraf nodig omdat de zaak “een groot negatief effect op de samenleving” had.

Het proces, dat in september begon, concentreerde zich op vermeende onder-de-tafel-weddenschappen met een totale waarde van 98,4 miljard euro over acht jaar. Doordat Suncity de winst daarover niet rapporteerde, zou Macau meer dan 116 miljoen euro aan belastinginkomsten zijn misgelopen. Suncity heeft onder leiding van Chau “lange tijd illegaal gegokt voor onwettige winsten”, zei de rechter in haar uitspraak.

De 48-jarige oprichter van Suncity Group haalde zogeheten ‘high-rollers’, mensen die erom bekend staan met grote bedragen te gokken, van het vasteland van China naar Macau om er te gokken. De voormalige Portugese kolonie had voor het uitbreken van de coronapandemie een grotere casinosector dan het Amerikaanse Las Vegas.