Spotify vraagt Europese Commissie om actie tegen Apple

Muziekstreamingdienst Spotify heeft de Europese Commissie gevraagd om snelle en betekenisvolle stappen te zetten tegen Apple. Het Amerikaanse techconcern maakt volgens Spotify misbruik van zijn marktmacht en dat moet zo snel mogelijk gestopt worden. De Zweedse muziekstreamer schrijft dat in een brief aan Eurocommissaris Margrethe Vestager van mededinging.

De brief is ook door onder meer de Franse branchegenoot Deezer, softwarebedrijf Basecamp, mail- en vpn-bedrijf Proton en enkele Europese verbanden van uitgevers en nieuwsmedia ondertekend. Spotify stelt dat er al jaren te weinig gebeurt. Het bedrijf klaagde haast vier jaar geleden al bij de commissie over oneerlijke concurrentie van Apple. En sindsdien is er weinig veranderd.

“Apple heeft oneerlijke beperkingen opgeworpen voor onze ondernemingen. Die hinderen onze ontwikkelingen en zijn slecht voor Europese consumenten”, stellen de ondertekenaars. Ze wijzen op het verplichte gebruik van Apples eigen betalingssysteem door app-ontwikkelaars en de “excessief hoge” commissie die ze moeten afdragen. Ook kunnen ze niet communiceren met de eigen klanten die via Apples App Store abonnementen afsluiten.

“Apple heeft voordeel van de monopoliepositie die het door zijn eigen ecosysteem heeft en eist exorbitante betalingen van app-ontwikkelaars die geen keuze hebben als ze Europese klanten willen bereiken”, stellen de bedrijven. “De tijd is dan ook gekomen voor dringende actie van de Europese Unie tegen Apple.”