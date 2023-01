Toerisme in EU bijna op niveau van voor corona

De toerismebranche in de Europese Unie heeft het bijna even druk als in het laatste jaar voor de coronapandemie. Hotels, bed and breakfasts en andere accommodaties in het landenblok verzorgden vorig jaar ruim 2,7 miljard overnachtingen. Dat is veel meer dan in de door corona getekende jaren 2020 en 2021 en bijna evenveel als in 2019.

In 2019, het laatste jaar voordat de coronapandemie het internationale reisverkeer lam legde, was de Europese toerismebranche nog goed voor krap 2,9 miljard overnachtingen. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat liep het aantal overnachtingen vorig jaar maandelijks op en tikten sommige maanden zelfs hetzelfde niveau aan als dezelfde maand in 2019. Vergeleken met 2021 steeg het aantal geboekte nachten met ruim 48 procent en ten opzichte van 2020 met ruim 91 procent.

Nederland was een van de lidstaten waar het aantal binnenlandse en buitenlandse toeristen vorig jaar hoger uitkwam dan voor de coronapandemie. Ook in Belgiƫ en Denemarken was dit het geval.

Ondanks de hoge inflatie zeggen veel bedrijven in de toerisme-industrie dat de vraag naar vakanties nog altijd hoog is. Zo meldden de beursgenoteerde vliegmaatschappijen easyJet en Ryanair onlangs dat de vraag naar vliegreizen nog altijd sterk is.