United Airlines stijgt op licht hoger Wall Street

United Airlines behoorde woensdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij boekte afgelopen kwartaal flink meer winst dankzij het sterke herstel van de vraag naar tickets na de coronapandemie. Ook is het bedrijf optimistisch over de gang van zaken in het huidige kwartaal. Het aandeel werd beloond met een koerswinst van dik 1 procent.

Beleggers verwerkten ook een stroom van macro-economische cijfers. Zo bleek dat de Amerikaanse winkelverkopen in december zijn gedaald. Daarnaast vielen de producentenprijzen in de VS vorige maand lager uit dan een maand eerder. Ook werd bekendgemaakt dat de industriƫle productie in de laatste maand van 2022 is gezakt.

De Amerikaanse centrale bank publiceert later op de dag nog het verslag over de staat van de economie, het zogeheten Beige Book. Beleggers hopen daarin meer aanknopingspunten te vinden die alvast een idee kunnen geven over het rentebesluit dat de Federal Reserve eind januari neemt.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent in de plus op 34.015 punten. De brede S&P 500 won 0,4 procent tot 4007 punten en techgraadmeter Nasdaq ging 0,6 procent omhoog tot 11.156 punten.

Moderna steeg meer dan 6 procent. De farmaceut, bekend van zijn coronavaccin, verklaarde dat het vaccin tegen het respiratoir syncytieel virus de ziekte bij volwassen kan voorkomen. Het RS-virus is een van de belangrijkste veroorzakers van verkoudheid.

Goldman Sachs won bijna 1 procent. De grote Amerikaanse zakenbank raakte dinsdag nog ruim 6 procent aan waarde kwijt na teleurstellende resultaten. Techconcern IBM kampte verder met een adviesverlaging door Morgan Stanley en verloor 1 procent. Jeansmerk Levi Strauss daalde bijna 2 procent na een adviesverlaging door Bank of America.

Microsoft noteerde min of meer vlak. Het techconcern schrapt wereldwijd 10.000 banen omdat consumenten hun hand meer op de knip houden nu het slechter gaat met de economie. Dat komt neer op ongeveer 5 procent van het hele personeelsbestand. Beleggers schrokken evenwel niet van de aankondiging. Een dag eerder waren er namelijk al mediaberichten dat er een grote ontslagronde aan zat te komen.

Morgan Stanley bleef eveneens vlak. Analisten van Citi verlaagden het advies voor de zakenbank. Morgan Stanley won dinsdag nog bijna 6 procent na beter dan verwachte kwartaalcijfers. De kenners van Citi denken dat het aandeel in de komende tijd niet veel verder zal stijgen.

De euro was 1,0868 dollar waard, tegen 1,0787 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 2,1 procent in prijs tot 81,90 dollar. Brentolie werd 1,7 procent duurder op 87,39 dollar per vat.