Vrachtwagenchauffeurs PostNL staken donderdag en vrijdag opnieuw

Vrachtwagenchauffeurs van PostNL leggen donderdag en vrijdag opnieuw het werk neer om een betere cao af te dwingen. Dat meldt vakbond FNV, die vrijdag ook al een staking organiseerde. Toen bleek de actiebereidheid nog gering en de gevolgen voor de postbezorging door PostNL beperkt.

De staking duurt van donderdag 04.00 uur tot zaterdag 07.00 uur. FNV denkt dat er minimaal vijftig van de 850 chauffeurs mee gaan doen. Dat aantal lijkt weinig, maar vanwege voorwaarden die PostNL aan stakingen stelt, mag niet meer dan 25 procent van de vrachtwagenchauffeurs het werk neerleggen. PostNL hanteert die voorwaarden om de bezorging van essentiƫle post te kunnen garanderen, zoals medische zendingen en rouwkaarten.

FNV is niet tevreden over een cao die PostNL overeenkwam met vakbonden BVPP en CNV. De bond zou namelijk geen uitnodiging hebben gekregen voor die cao-gesprekken. De chauffeurs leggen nu het werk neer omdat zij een loonsverhoging eisen die even snel stijgt als de inflatie. Daarnaast moeten de jeugdlonen worden afgeschaft en moet het minimumloon naar 14 euro per uur, aldus FNV.

Ook in het streekvervoer en de touringcarbranche wordt donderdag en vrijdag gestaakt. In die sectoren eisen werknemers ook betere arbeidsvoorwaarden. Verschillende regionale vervoerders waarschuwen reizigers om op zoek te gaan naar alternatief vervoer of hun reis uit te stellen.