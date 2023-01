AEX zakt weg door recessievrees, ASMI en Arcelor onderaan

De AEX-index op het Damrak zakte donderdag verder weg onder aanvoering van chiptoeleverancier ASMI en staalconcern ArcelorMittal. De stemming werd gedrukt door de vrees dat de centrale banken met hun renteverhogingen een economische recessie zullen veroorzaken. Tegenvallende cijfers over de Amerikaanse industrie en de winkelverkopen in de VS, die woensdag al naar buiten kwamen, wakkerden de zorgen aan over een mogelijke krimp van de grootste economie ter wereld.

Ook lieten de bestuurders van de centrale banken van St. Louis en Cleveland weten dat de Federal Reserve voorlopig nog niet kan stoppen met het opvoeren van de rente in de VS ondanks de zwakkere economie. Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank en bestuurslid van de ECB, verklaarde daarnaast in een interview met zakenzender CNBC dat de Europese Centrale Bank de rente met een half procentpunt zal blijven verhogen om de hoge inflatie te bestrijden. Hogere rentes zijn ongunstig voor meer risicovolle beleggingen zoals aandelen.

De AEX stond rond het middaguur 1,1 procent in het rood op 740,82 punten. De MidKap zakte 1 procent tot 1001,87 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1,3 procent.

Een economische neergang is slecht nieuws voor ArcelorMittal, dat 3,4 procent verloor. ASMI leverde 3,6 procent in. De chiptoeleverancier werd woensdag bijna 10 procent meer waard na een verhoging van de omzetverwachting voor het vierde kwartaal. Olie- en gasconcern Shell (min 2,2 procent) kampte met een verdere daling van de olieprijzen. Bij een recessie zal de vraag naar de brandstof afnemen.

De zogeheten defensie-aandelen, die minder last hebben van de economische omstandigheden, lieten kleine winsten zien. Zo voerden levensmiddelenconcern Unilever, supermarktconcern Ahold Delhaize en bierbrouwer Heineken de schaarse stijgers aan, met plussen tot 0,5 procent. Heineken profiteerde daarbij van een adviesverhoging door RBC.

Deliveroo won 0,5 procent in Londen na publicatie van de voorlopige jaarcijfers. De Britse maaltijd- en boodschappenbezorger, die eind vorig jaar de Nederlandse markt verliet, zette afgelopen jaar een grotere stap richting winstgevendheid dan verwacht en ziet een verdere verbetering in 2023. Branchegenoot Just Eat Takeaway liet een dag eerder al weten dichter bij winstgevendheid te zijn gekomen. De eigenaar van Thuisbezorgd.nl zakte 2,5 procent in Amsterdam, na een koerswinst van 5 procent op woensdag.

De euro was 1,0824 dollar waard, tegen 1,0817 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent goedkoper op 78,67 dollar. Brentolie daalde 0,8 procent in prijs tot 84,27 dollar per vat.