Bloomberg: crypto-investeerder Genesis bereidt faillissement voor

Crypto-investeerder Genesis Global Capital bereidt zich voor op een faillissement, schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het bedrijf zou daarover vertrouwelijke gesprekken voeren met groepen schuldeisers. Door de problemen van Genesis, een dochterbedrijf van Digital Currency Group, is onder andere het Nederlandse Bitvavo er niet zeker van dat tientallen miljoenen euro’s aan gestalde klanttegoeden terug worden betaald.

Genesis kwam door de malaise in de cryptobranche in betalingsproblemen. Kort na de aanvraag van een vorm van uitstel van betaling door cryptobeurs FTX konden klanten ook hun bij Genesis gestalde tegoeden niet opnemen. In gesprekken met meerdere schuldeisers zou moederbedrijf Digital Currency Group eerder al hebben gewaarschuwd voor een bankroet als het bedrijf niet snel een nieuwe geldinjectie zou krijgen.