Ebert HERA neemt branchegenoot Sitech op Chemelot over

Het Duitse bedrijf Ebert HERA Esser Group neemt het grootste deel van het bedrijf Sitech op industrieterrein Chemelot in Geleen over. Dat maakte Sitech donderdag bekend. Sitech is erg belangrijk op Chemelot, en verantwoordelijk voor onderhoud en modernisering van de vele chemische bedrijven op het industrieterrein.

Sitech wordt opgesplitst in een door het Duitse bedrijf overgenomen servicetak met zo’n achthonderd werknemers, en een onderdeel met vijftig werknemers, dat verantwoordelijk is voor de infrastructuur zoals wegen, rails en waterzuivering. Dat laatste deel wordt niet overgenomen. Dit bedrijfsonderdeel wordt mogelijk nog in de etalage gezet. De tientallen specialisten die tot nog toe waren gedetacheerd bij een van de zes aandeelhouders van Sitech kunnen als ze dat willen overstappen.

Ondernemingsraad en mededingingsautoriteiten moeten wel nog hun fiat geven aan de overname. Sitech speelt een centrale rol bij het waarborgen van de veiligheid op het industrieterrein met zijn zestig chemische en tientallen andere bedrijven. De dienstverlener werd in 2008 geboren uit DSM. Sindsdien heeft het bedrijf zes aandeelhouders die tevens opdrachtgever zijn, waaronder DSM en kunstmestbedrijf OCI. “Een complexe constructie die niet meer van deze tijd en niet langer gewenst is”, aldus Sitech in een verklaring.

Ebert HERA Esser Group, in 1946 opgericht, is een Duits familiebedrijf uit Baden-Baden. De onderneming is groot in bouw en onderhoud van technische installaties met klanten als BASF, BP, Evonik, Shell, Bayer, INEOS en SABIC. Ook na overname gaat het bedrijf op Chemelot verder onder de aloude naam Sitech.

Directeur Marc Dassen van Sitech denkt dat groei buiten Chemelot door de overname vergemakkelijkt wordt. “We willen onze leidende positie zowel op als buiten de Chemelot-site verder uitbouwen”, laat Dassen weten. “Verzelfstandiging is de beste stap naar een gezonde toekomst met behoud van werkgelegenheid.”