Energietarief omlaag, maar onzeker of het onder prijsplafond zakt

De energietarieven gaan binnenkort omlaag als gevolg van de gedaalde inkoopprijzen van energie, zeggen de grote energiebedrijven. Maar zij kunnen niet met zekerheid zeggen hoeveel lager de tarieven uit gaan vallen. Daarmee is het ook nog maar de vraag in hoeverre de tarieven onder het door de overheid ingestelde prijsplafond voor energie gaan komen, waardoor huishoudens echt minder gaan betalen voor hun energie.

Als energie namelijk duurder is dan het plafond, blijven huishoudens het prijsplafondtarief betalen. Het verschil met de daadwerkelijke prijs wordt aangevuld door de overheid, die uitgaat van een kostenpost van vele miljarden euro’s. Energiebedrijf Budget Energie meldde woensdag al dat het zijn tarieven juist verlaagt tot onder het prijsplafond. Het bedrijf zei dat dit kon, omdat het maandelijks energie inkoopt en de prijzen momenteel lager zijn dan het door de overheid gestelde plafond.

Ook andere bedrijven lijken de tarieven te gaan verlagen. Zo laat Greenchoice weten de tarieven per 1 februari omlaag te brengen en dat per 1 april opnieuw te doen. “De dalende inkoopprijzen van de afgelopen weken zullen hierin zijn verwerkt”, aldus de woordvoerster. Hoe hoog die tarieven worden is volgens haar nog niet duidelijk, omdat de inkoop van de energie nog niet is afgerond. Daarmee is ook nog niet duidelijk of de tarieven van Greenchoice, net als bij Budget Energie, onder het plafond uit gaan komen.

Dat geldt ook voor Vattenfall. Een woordvoerder meldt dat met de huidige prijzen op de inkoopmarkt voor gas, ook de klanten van Vattenfall een tariefverlaging kunnen verwachten. “Maar procentueel kan ik nog niet aangeven hoe groot die daling zal zijn”, aldus de zegsman. Ook Vattenfall koopt momenteel namelijk nog energie in voor het tweede kwartaal. De woordvoerder kan dan ook niet zeggen of de tarieven onder het plafond uit gaan komen.

Eneco voorziet ook een tariefverlaging. Deze energieleverancier heeft verschillende groepen klanten die op verschillende momenten een tariefwijziging ontvangen. Zo was eind december al bekend dat de tarieven per 1 februari voor een selecte groep omlaaggaan. “De verwachting is dat, gezien de dalende inkoopprijs, ook de groep die per 1 maart een een tariefwijziging krijgt minder gaat betalen”, vertelt een woordvoerder van Eneco. “Maar hoeveel lager en of dat in de buurt van het prijsplafond komt, dat kan ik niet zeggen.”

Essent meldt eind februari weer met nieuwe tarieven te komen. In hoeverre die tarieven hoger dan wel lager uitvallen, wilde de onderneming niet zeggen.