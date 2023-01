FNV denkt nu ook aan acties bij glastuinbouwbedrijven

Vakbond FNV denkt nu ook aan het opzetten van acties in de glastuinbouw. Daar is inmiddels wel een cao-akkoord bereikt met vakbond CNV, maar volgens FNV laten de werkgevers hun personeel in de steek en zou er veel meer loon moeten worden geboden. FNV-bestuurder Leo van Beekum kan een staking niet uitsluiten. Hij is met leden in overleg over de vervolgstappen.

“De werkgevers steken ├ęcht hun kop in het zand voor het koopkrachtverlies van hun werknemers door de hoge inflatie”, zegt de vakbondsman. Veel werknemers in de sector, die 36.000 vaste medewerkers telt en ook nog tienduizenden tijdelijke krachten, verdienen volgens hem nu maar net iets meer dan het wettelijk minimumloon.

In het overleg met de vakbonden voerden de werkgevers aan dat veel bedrijven in de glastuinbouw het moeilijk hebben door de hoge energieprijzen. In kassen waar veel gestookt wordt zijn de kosten daardoor flink opgelopen.

“Wij hebben woensdagavond nog een oplossing geboden om bedrijven in zwaar weer tijdelijk te ontzien. Dit gebaar werd niet opgepakt”, zegt Van Beekum over het laatste gesprek met de werkgevers. Volgens hem valt het aantal faillissementen in de sector tot nu toe mee. “Er zijn bedrijfssluitingen geweest, maar dat was een eigen keuze. Ook daar werd de rekening bij werknemers neergelegd.”

Er wordt de laatste tijd in veel branches gestaakt en daar komt voorlopig waarschijnlijk geen verandering in. “Zolang wij zien dat er genoeg geld is, willen wij ons deel”, zei FNV-voorzitter Tuur Elzinga eerder deze week nog. FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha beaamde dat donderdag eveneens in het Omroep WNL-radioprogramma Sven Op 1. “Er worden nu al veel acties gevoerd en er komen er nog meer aan”, gaf hij aan.

Leden van CNV zijn wel akkoord gegaan met het eindbod dat de glastuinbouwwerkgevers hebben neergelegd. Daarin krijgen veel werknemers er in totaal 5 procent loon bij. “Het is niet helemaal waar we op hebben ingezet, maar ze zien wel een plus. Ze hebben liever een wat magere cao dan dat ze helemaal met lege handen staan”, zegt CNV-onderhandelaar Jeroen Warnaar. In die afweging speelt ook mee dat het met sommige bedrijven in de sector moeizaam gaat door de hoge energieprijzen. “Dat zien werknemers natuurlijk ook. Behoud van werk is ook belangrijk.”