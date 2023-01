Onderzoek: steeds meer uitgegeven aan slimme buitenkant woning

Nederlanders gaven vorig jaar ruim 1,4 miljard euro uit om de buitenkant van hun woningen slimmer te maken. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2021, toen ze 698 miljoen euro over hadden voor slimme zonweringen, rolluiken en gordijnen en garagedeuren, staat in de Smart Home Monitor van Multiscope. De marktonderzoeker ondervroeg voor het jaarlijkse onderzoek ruim 5200 Nederlanders.

De grootste groei ziet de marktonderzoeker in de categorie zonwering, waaraan in 2022 560 miljoen werd uitgegeven. Dat is een toename van 294 procent ten opzichte van een jaar eerder. Aan zonweringen wordt gemiddeld ook het meeste geld besteed, met een gemiddelde investering van 2125 euro. De groei in de andere categorie├źn is bescheidener: aan slimme garagedeuren werd 105 procent meer uitgegeven dan in 2021, en aan rolluiken en gordijnen 38 procent meer.

Met een totale besteding van 607 miljoen euro werd aan die laatste categorie echter wel het meeste geld uitgegeven. Voor slimme garagedeuren hadden mensen in 2022 in totaal 236 miljoen euro over.

Ondanks dat alle categorie├źn forse groeicijfers laten zien heeft volgens Multiscope slechts een klein deel van de Nederlandse huizen een slimme buitenkant: 5 procent heeft slimme rolluiken en gordijnen, 3 procent slimme zonwering en 3 procent een slimme garagedeur.