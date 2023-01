Overheid is mogelijk nog meer kwijt aan compensatie spaartaks

De overheid is mogelijk nog meer kwijt aan compensaties voor de spaartaks. Bij het vergoeden van een gedupeerde die in eerdere jaren te veel belasting had betaald over zijn spaargeld, had de overheid namelijk geen rente vergoed. Het gerechtshof in Arnhem stelt dat dit wel had gemoeten.

Het gaat om de zogeheten vermogensrendementsheffing in box 3. De Hoge Raad oordeelde in december 2021 dat die oneerlijk was omdat er bij de berekening gebruik werd gemaakt van fictieve rendementen en dat de overheid de te veel geïnde belasting moest terugbetalen. Meer dan 200.000 bezwaarmakers konden daardoor een vergoeding claimen.

De klager in de nieuwe zaak had veel spaargeld en heeft op grond van de uitspraak van de Hoge Raad duizenden euro’s te veel betaalde belasting teruggekregen. Maar over het terugontvangen bedrag was geen rente vergoed. Volgens het hof zou de klager evenwel recht op hebben op een rentevergoeding van bijna 1700 euro. Er moet namelijk sprake zijn van een “redelijke tegemoetkoming”, aldus het hof.

Het ministerie van Financiën zegt kennis genomen te hebben van de uitspraak en deze te gaan bestuderen.

Volgens Jurgen de Vries, voorzitter van de Bond voor Belastingbetalers, gaat het om een van de vele procedures die nu lopen over de compensatie voor de spaartaks. Veel mensen zouden het niet eens zijn met de vergoeding die ze hebben gekregen. Of ze klagen dat ze geen compensatie hebben gekregen maar dat ze daar wel recht op zouden hebben.

Het kabinet is, inclusief de kosten voor de noodzakelijke overbruggingswetgeving, 3,6 miljard euro kwijt aan de compensaties voor de spaartaks. Maar dat bedrag kan zomaar hoger uit gaan pakken, geeft De Vries aan.

Sowieso maakt de Bond voor Belastingbetalers zich samen met de Consumentenbond hard voor een vergoeding voor spaarders die geen of te laat bezwaar hebben gemaakt tegen de spaartaks. Op Prinsjesdag liet het kabinet namelijk weten al die andere mensen niets te gaan vergoeden. Daardoor lopen naar schatting ruim 1 miljoen mensen enige vorm van compensatie mis. Ook denkt De Vries dat er nog een zaak van beleggers kan komen. Volgens hem krijgen mensen met veel beleggingen in plaats van spaargeld nu eigenlijk amper compensatie van de overheid.