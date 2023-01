Procter & Gamble daalt op lager Wall Street na resultaten

Procter & Gamble (P&G) behoorde donderdag tot de dalers op de aandelenbeurzen in New York. Het levensmiddelenconcern, bekend van merken als Pampers, Gillette, Head & Shoulders en Ariel, zag de omzet en winst afgelopen kwartaal dalen, ondanks stevige prijsverhogingen.

P&G voerde, net als sectorgenoten als Unilever, de afgelopen maanden meerdere prijsverhogingen door om de stijgende kosten van transport, grondstoffen en lonen te dekken. Ook had het concern last van de duurdere Amerikaanse dollar. Het aandeel werd 1,8 procent lager gezet.

De algehele stemming op Wall Street bleef negatief na de zware verliesbeurt een dag eerder. De vrees dat de centrale banken met hun renteverhogingen een economische recessie zullen veroorzaken, hield de markten in de greep. Verschillende centrale bankiers in de VS en Europa hebben aangegeven nog niet klaar te zijn met het verhogen van de rente in de strijd tegen de inflatie.

Bestuursvoorzitter Jamie Dimon van de bank JPMorgan Chase zei donderdag tijdens het World Economic Forum (WEF) in Davos dat hij verwacht dat de rente in de VS uiteindelijk boven de 5 procent zal uitkomen vanwege de hardnekkige inflatie. Ook zei hij dat de Amerikaanse overheid “geen spelletjes moet spelen met het schuldenplafond”.

Het Congres is verwikkeld in een politiek gevecht over het schuldenplafond. Minister van FinanciĆ«n Janet Yellen waarschuwde eerder al dat het schuldenplafond donderdag zal worden bereikt. Met “buitengewone maatregelen” is het volgens Yellen nog mogelijk om een tijdlang door te gaan met geld uitgeven, maar de politieke leiders moeten het snel eens worden om wanbetaling te voorkomen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,5 procent lager op 33.147 punten. De brede S&P 500 zakte 0,5 procent tot 3910 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,4 procent tot 10.917 punten.

Alcoa ging 2,6 procent omlaag. De aluminiumproducent kampte afgelopen kwartaal met uitdagende marktomstandigheden, waaronder hogere kosten voor energie en materialen, en leed meer verlies dan verwacht.

Netflix leverde 1,2 procent in. De streamingdienst zal donderdag na de slotbel de resultaten over het vierde kwartaal bekendmaken. In het derde kwartaal zag Netflix het aantal abonnees weer groeien na twee kwartalen op rij van dalingen. Beleggers zijn dan ook benieuwd of die lijn in de laatste drie maanden van 2022 is doorgezet, en hoe de goedkopere abonnementen met reclameblokken presteren.

Roblox zakte 6 procent. Analisten van Morgan Stanley verlaagden het advies voor de ontwikkelaar van videogames naar verkopen.