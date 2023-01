Recessievrees drukt op AEX, ArcelorMittal en Shell onderaan

De AEX-index op het Damrak ging donderdag omlaag onder aanvoering van staalconcern ArcelorMittal en olie- en gasconcern Shell. De stemming op de Amsterdamse beursvloer werd gedrukt door de fors lagere slotstanden op Wall Street, waar de recessievrees weer oplaaide door tegenvallende cijfers over de Amerikaanse industrie en de winkelverkopen in de VS.

Ook lieten de bestuurders van de centrale banken van St. Louis en Cleveland weten dat de Federal Reserve voorlopig nog niet kan stoppen met het opvoeren van de rente in de VS ondanks de zwakkere economie. Hogere rentes zijn ongunstig voor meer risicovolle beleggingen zoals aandelen.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent lager op 745,17 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 1006,45 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,6 procent.

Shell (min 2,1 procent) kampte met een verdere daling van de olieprijzen. Bij een recessie zal de vraag naar de brandstof afnemen. Een economische neergang is ook slecht nieuws voor ArcelorMittal, dat 2,3 procent verloor. ASMI leverde 1 procent in. De chiptoeleverancier werd woensdag bijna 10 procent meer waard na een verhoging van de omzetverwachting voor het vierde kwartaal.

Dataleverancier RELX werd door Goldman Sachs van de kooplijst gehaald en daalde 0,7 procent. Bierbrouwer Heineken won een fractie dankzij een adviesverhoging door RBC. Prosus klom 0,4 procent ondanks een adviesverlaging door HSBC. Analisten van de Amerikaanse bank Goldman Sachs verhoogden daarentegen het koersdoel voor het aandeel en noemde de techinvesteerder een topfavoriet voor 2023.

Deliveroo steeg 4,5 procent in Londen na publicatie van de voorlopige jaarcijfers. De Britse maaltijd- en boodschappenbezorger, die eind vorig jaar de Nederlandse markt verliet, zette afgelopen jaar een grotere stap richting winstgevendheid dan verwacht en ziet een verdere verbetering in 2023. Branchegenoot Just Eat Takeaway liet een dag eerder al weten dichter bij winstgevendheid te zijn gekomen. De eigenaar van Thuisbezorgd.nl zakte 1,9 procent in Amsterdam, na een koerswinst van 5 procent op woensdag.

Naast Just Eat Takeaway stond oliedienstverlener SBM Offshore in de staartgroep van de MidKap met een verlies van 1,8 procent. Speciaalchemierconcern Corbion ging aan kop met een plus van 0,9 procent.

De euro was 1,0814 dollar waard, tegen 1,0817 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent goedkoper op 78,63 dollar. Brentolie daalde 0,9 procent in prijs tot 84,21 dollar per vat.