Schipholcriticus van FNV wordt hoofd vracht voor luchthaven

Schiphol stelt voormalig vakbondsman Joost van Doesburg aan als hoofd voor de afdeling luchtvracht. Voor de bond FNV volgde campagneleider Van Doesburg de luchthaven jarenlang kritisch, waarbij hij veel had aan te merken op de werkomstandigheden voor medewerkers en de focus op kostenbesparingen op Schiphol.

In zijn nieuwe rol moet Van Doesburg ervoor zorgen dat vracht een belangrijke positie behoudt op Schiphol, schrijft de luchthaven. Daarbij richt hij zich onder andere op de ontwikkeling van nieuwe luchtvrachtfaciliteiten bij de verbouwing van Schiphol Zuid-Oost. Operationeel directeur Patricia Vitalis memoreert alle kritiek die Van Doesburg namens FNV had op Schiphol. “We hebben de afgelopen jaren de nodige discussies met elkaar gehad, maar de gemene deler was altijd dat we van Schiphol een betere plek willen maken voor medewerkers en voor Nederland.”

Schiphol kwam vorig jaar vaak negatief in het nieuws door lange wachtrijen en chaotische taferelen die Dick Benschop uiteindelijk dwongen zijn functie van topman neer te leggen. De problemen waren voor een groot deel het gevolg van personeelstekorten. Vakbonden en Schiphol sloten daarom een sociaal akkoord dat voor structurele verbeteringen voor werknemers in bijvoorbeeld de afhandeling en beveiliging moest zorgen. Ook wilden vakbonden dat bedrijven op Schiphol minder zouden concurreren op arbeidsvoorwaarden.

“Met de totstandkoming van het sociaal akkoord in juni 2022 is een grote stap gezet naar een luchthaven met meer oog voor het welzijn, de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van de duizenden onmisbare medewerkers. Deze verandering heeft mijn overstap mogelijk gemaakt”, meldt Van Doesburg over zijn nieuwe baan bij Schiphol.