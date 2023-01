AEX-index toont wat herstel van fors koersverlies dag eerder

De Amsterdamse AEX-index toonde vrijdag wat herstel van de flinke min die een dag eerder was te zien. Ook de hoofdgraadmeters op de aandelenbeurzen elders in Europa veerden wat op. Wel bleven de koerswinsten beperkt door aanhoudende zorgen bij beleggers over een economische recessie door de renteverhogingen van centrale banken tegen de hoge inflatie.

De AEX sloot uiteindelijk 0,4 procent hoger op 738,64 punten. De MidKap eindigde 1 procent in het groen op 1005,11 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 0,6 procent vooruit.

Bij de hoofdfondsen op het Damrak was muziekmaatschappij Universal Music Group (UMG) de sterkste stijger met een plus van bijna 3 procent. Verfconcern AkzoNobel won ook bijna 3 procent na goed ontvangen kwartaalcijfers van zijn Amerikaanse concurrent PPG. Betalingsverwerker Adyen steeg 1,5 procent, waarmee iets werd goedgemaakt van het verlies van meer dan 6 procent op donderdag.

Grootste daler in de AEX was dataleverancier RELX met een min van 1 procent. Branchegenoot Wolters Kluwer werd 0,4 procent lager gezet en levensmiddelenconcern Unilever ging 0,3 procent omlaag.

In de MidKap prijkte luchtvaartconcern Air France-KLM bovenaan met een plus van ruim 3 procent. De staartgroep bij de middelgrote fondsen werd gevormd door biotechnoloog Galapagos en logistiek vastgoedbedrijf WDP met dalingen tot 0,7 procent. Bij de kleinere bedrijven op Beursplein 5 zakte beddenverkoper Beter Bed 1,3 procent na publicatie van omzetcijfers.

Ericsson moest een verlies van 4,7 procent slikken in Stockholm na tegenvallende kwartaalresultaten van de Zweedse fabrikant van netwerkapparatuur. In Frankfurt won Siemens Energy 0,8 procent, waarmee een eerder verlies werd weggepoetst. Het Duitse energiebedrijf verwacht dit boekjaar opnieuw een verlies te lijden door de aanhoudende problemen bij zijn Spaanse windturbinedochter.

De euro was 1,0830 dollar waard, tegen 1,0804 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 80,68 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 86,83 dollar per vat.